Las impactantes imágenes de una playa en Omán se volvieron virales en redes sociales luego de mostrar la costa cubierta por una intensa capa roja y rosada, fenómeno que muchos calificaron como una “alfombra roja de muerte”.

Sin embargo, lejos de tratarse de contaminación o algún derrame químico, la explicación está relacionada con la naturaleza. Según reportes difundidos en medios internacionales, miles de camarones y krill muertos fueron arrastrados hasta la orilla, cubriendo gran parte de la arena y tiñendo también el agua cercana.

En las grabaciones, a simple vista parece que el mar cambió de color, pero al acercarse la cámara se observa una enorme acumulación de pequeños crustáceos sin vida.

Especialistas señalan que este fenómeno puede estar vinculado a alteraciones en las corrientes marinas, variaciones de temperatura y cambios en las condiciones oceánicas, factores que pueden desplazar grandes bancos de especies marinas hacia zonas costeras.

Aunque las imágenes causaron alarma entre usuarios en internet, expertos indican que se trata de un evento natural poco frecuente.

A continuación, el video:

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