Un intento de asalto registrado en un supermercado del municipio de Anajás, en el estado brasileño de Pará, terminó con dos sospechosos reducidos y uno de ellos herido en el brazo, luego de que trabajadores del establecimiento enfrentaran a los delincuentes.

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió la tarde del jueves 30 de abril, cuando dos hombres ingresaron al local y amenazaron al personal mientras intentaban sustraer dinero y objetos de valor. Durante el incidente, algunos trabajadores fueron retenidos mientras se desarrollaba el atraco.

Sin embargo, en medio de la confusión, empleados del negocio reaccionaron y enfrentaron a los sospechosos con herramientas de trabajo. Uno de los presuntos asaltantes resultó lesionado en el brazo cuando intentaba escapar del lugar, mientras que su cómplice fue reducido dentro del establecimiento.

Posteriormente, ambos fueron entregados a la Policía, que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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