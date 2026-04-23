Santa Cruz: Policía busca a banda que asalta escolares en el Plan 3000

La Policía activó operativos de búsqueda tras conocerse un caso de robo agravado contra una adolescente en el Plan 3000, en Santa Cruz. El hecho ocurrió el lunes 20 de abril, alrededor de las 07:10 de la mañana, cuando la estudiante se dirigía a su unidad educativa Simón Bolívar, ubicada en el barrio Minero.

Según el comandante de la EPI-3, coronel Edson Rojas, la menor fue interceptada por delincuentes que se movilizaban en un vehículo, desde donde descendieron para arrebatarle su teléfono celular y posteriormente darse a la fuga.

El caso tomó relevancia tras la difusión de imágenes en redes sociales. A pesar de ello, hasta el momento no existe una denuncia formal por parte de la víctima o sus familiares, lo que dificulta el avance de las investigaciones.

“Lastimosamente, en este caso no se ha tenido hasta el momento una denuncia formal por parte de los familiares o la víctima”, lamentó Rojas.

No obstante, la Policía inició las pesquisas de oficio y se trasladó hasta el lugar del hecho, tomando contacto con la directora del establecimiento educativo, quien confirmó lo ocurrido. Asimismo, se busca ubicar a la víctima para obtener mayores detalles que permitan identificar a los autores.

Las indagaciones preliminares establecen que el mismo vehículo habría estado involucrado en otro robo agravado registrado el pasado 15 de abril, también contra un adolescente en inmediaciones de una unidad educativa.

“Se ha logrado verificar que este mismo vehículo, en fecha 15 de abril, también ha perpetrado otro robo agravado”, señaló el coronel.

Sobre la posibilidad de un intento de secuestro, la autoridad descartó esta hipótesis, al señalar que el objetivo de los delincuentes fue únicamente el robo del celular.

“Lo que se observa en las imágenes es que obtienen el teléfono celular y la dejan a la chica, dándose a la fuga”, explicó.

La Policía activó patrullajes en la zona y coordina con juntas vecinales para dar con el paradero del motorizado sospechoso, que tendría características similares a un vehículo tipo Suzuki Swift.

Asimismo, se solicitó a la población colaborar con información que permita identificar a los responsables. “Todos los ciudadanos estamos en la obligación de ayudar en la identificación de estos casos”, enfatizó Rojas.

Finalmente, la autoridad insistió en la importancia de formalizar las denuncias, advirtiendo que la falta de este paso limita el accionar policial. “Cuando no existe una parte denunciante, el Ministerio Público no acepta el caso, lo que obliga incluso a liberar a los aprehendidos”, concluyó.

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