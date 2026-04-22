Abogada denuncia agresión a una mujer por parte de su pareja; víctima tiene siete días de impedimento

Tras un reciente y violento ataque en el domicilio conyugal que resultó en siete días de incapacidad física, la defensa legal ha denunciado la inacción de las autoridades competentes.

La abogada Sheila Ramírez fue tajante al señalar que, pese a la gravedad del hecho, el sujeto no ha sido capturado: “A la fecha no ha sido aprehendido y no cumplió con las medidas de protección que se le interpuso por el Ministerio Público”, sentenció la jurista.

Ramírez advirtió que su defendida vive bajo una amenaza constante y un historial de abuso que se ha extendido por más de veinte años: “Mi cliente está siendo amedrentada, hostigada y perseguida; estas agresiones siempre fueron ocurridas por el denunciado”, concluyó.

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