(Video) Perros se atraviesan frente a una motocicleta y derriban a las personas a bordo

En el barrio Naciones Unidas, de la capital cruceña, se suscitó un siniestro de motocicleta donde dos personas sufrieron una aparatosa caída. El incidente, provocado por canes que irrumpieron de forma repentina en la calle, dejó a una pasajera con heridas de consideración tras impactar contra el pavimento.

Negligencia y reincidencia

Pobladores del municipio denuncian que este escenario no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática sistémica de animales sin supervisión. La falta de control sobre las mascotas domésticas ha transformado las calles en trampas peligrosas para quienes dependen del servicio de mototaxi.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad exige que las autoridades municipales endurezcan las normativas de tenencia y ejecuten el retiro inmediato de animales en abandono. También se manifiesta respecto a que es imperativo que la Alcaldía de El Torno implemente campañas de concienciación efectivas para evitar que la imprudencia de los propietarios cobre nuevas víctimas.

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