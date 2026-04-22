Mototaxistas confirma bloqueo de carreteras desde este miércoles

La Confederación Departamental de Mototaxistas de Santa Cruz ha convocado formalmente a un bloqueo general de carreteras con carácter indefinido en todo el territorio regional. Esta medida de presión está programada para iniciar a las 07:00 a.m. de este miércoles 22 de abril.

Exigencias al Poder Ejecutivo

El sector demanda exclusivamente la presencia física del presidente del Estado, Rodrigo Paz, para entablar cualquier mesa de negociación efectiva en el departamento. La organización ha dejado claro que no aceptará la mediación de ministros ni comisiones técnicas que carezcan de capacidad resolutiva inmediata.

El origen del conflicto radica en las constantes denuncias sobre la mala calidad de la gasolina distribuida por YPFB, la cual habría causado daños mecánicos severos a los vehículos. Los trabajadores exigen un resarcimiento económico del 100% para cubrir los gastos de reparación de sus herramientas de trabajo diarias.

Agotamiento de las instancias de diálogo

Según el comunicado oficial, el gremio considera que las gestiones previas con autoridades de Hidrocarburos han sobrepasado los límites de la dignidad del sector. Argumentan que han agotado todas las vías previas de negociación sin obtener soluciones concretas a su crítica situación financiera.

La dirigencia ha advertido que no se otorgarán cuartos intermedios ni se levantarán los puntos de bloqueo hasta que todas sus peticiones sean atendidas favorablemente. La determinación busca forzar al Gobierno Central a asumir la responsabilidad en el tema.

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