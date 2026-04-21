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Suspenden el servicio de aseo urbano por falta de pago en Santa Cruz

Tras agotar las instancias administrativas, la empresa de aseo denuncia una asfixia financiera que impide continuar con las labores operativas.

Ximena Rodriguez

21/04/2026 19:44

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La empresa Aseo Urbano Piraí comunicó formalmente que su capacidad operativa ha llegado a un punto crítico debido al incumplimiento económico por parte de Emacruz. 

Tras haber agotado todas las instancias administrativas previas y como se había advertido ayer, desde la compañía indicaron que se suspendieron desde hoy sus labores al no saldarse los montos que se les adeudan de varios meses. En primera instancia, el Sector A de la capital cruceña será el principal afectado, puesto que desde esta noche no se recogerá la basura. 

Un llamado urgente a las autoridades

La gerencia de la empresa hace un llamado a las autoridades competentes a cumplir los compromisos correspondientes, con objetivo principal es que el municipio asuma su responsabilidad contractual y garantice la continuidad de un servicio que resulta vital para el bienestar común.

Finalmente, los representantes de la firma lamentaron llegar a esta instancia extrema e instaron a la población a comprender la gravedad del escenario actual. Aseguraron que la suspensión de actividades es una consecuencia inevitable de una gestión financiera externa que ha asfixiado sus recursos logísticos.

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