DGAC confirma emergencia de aeronave en Beni y despliega operativo de búsqueda

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comunicó de manera oficial que la aeronave Cessna 207, identificada con la matrícula CP-1935, protagonizó un aterrizaje de emergencia este martes 21 de abril de 2026. El evento se registró aproximadamente a las 12:53 horas en las proximidades de la Laguna Pistola, un sector ubicado a 21 millas náuticas al norte de la ciudad de Trinidad, en Beni.

Despliegue de búsqueda y salvamento

Tras la pérdida de contacto y el reporte del aterrizaje no planificado, las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda y salvamento conforme a la normativa vigente. El principal objetivo de las brigadas de auxilio es establecer contacto visual y físico con los cuatro ocupantes de la avioneta para brindarles la asistencia médica necesaria.

La Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) ha tomado control del caso bajo el marco de la Ley de Aeronáutica Civil N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. Los peritos técnicos han comenzado la recopilación de datos y evidencia en el área del siniestro para esclarecer las causas probables que obligaron al piloto a realizar la maniobra de emergencia.

Compromiso con la seguridad aérea

A través de su comunicado oficial, la institución ratificó su compromiso con la seguridad operacional y la vigilancia constante de la aviación civil en todo el territorio boliviano. Por el momento, la comunidad aeronáutica se mantiene a la espera de un reporte actualizado que confirme la extracción segura de todas las personas que se encontraban a bordo de la aeronave.

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