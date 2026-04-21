En Santa Cruz: confirman tres fallecimientos y nuevos contagios por fiebre amarilla

La cifra de víctimas fatales por fiebre amarilla se elevó a tres tras la validación de nuevos decesos en el departamento de Santa Cruz. Una mujer de 26 años y un hombre de 51 perdieron la vida recientemente debido a complicaciones graves vinculadas a este virus.

El Servicio Departamental de Salud identificó estos fallecimientos mediante un exhaustivo rastreo clínico y nexo epidemiológico en las zonas afectadas. Ambas muertes guardan una relación directa con el brote inicial que cobró la vida de un joven de 20 años en Gutiérrez.

Menores bajo vigilancia estricta

La preocupación institucional aumenta tras confirmarse que tres menores de edad han dado positivo a las pruebas de laboratorio en los últimos días. Entre los casos más delicados destaca una niña trasladada de emergencia al Hospital de Niños debido a un cuadro de hemorragia severa.

A esta lista de contagios confirmados se suma un adolescente de 13 años, quien fue derivado desde Camiri con sintomatología sospechosa. Actualmente, los especialistas aguardan los resultados oficiales de las pruebas diagnósticas para determinar si el joven contrajo la enfermedad.

Respuesta inmediata en territorio

Las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen un despliegue permanente en la provincia Cordillera para frenar la cadena de transmisión. El enfoque principal de los equipos sanitarios radica en la búsqueda activa de casos sospechosos dentro de las comunidades rurales vulnerables.

Como medida de contención definitiva, se han intensificado las campañas de inmunización masiva en todos los focos críticos detectados. El control estricto de los pacientes y la vacunación estratégica representan las únicas barreras actuales para evitar una propagación mayor del brote.

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