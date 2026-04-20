Dictan 90 días de cárcel para acusado de acoso digital infantil a más de 30 niñas

La justicia determinó el envío inmediato al centro de rehabilitación de Palmasola, en Santa Cruz, para el sujeto acusado de captar menores mediante plataformas digitales. El sospechoso permanecerá bajo detención preventiva durante un periodo inicial de 90 días mientras avanzan las investigaciones.

El proceso investigativo identificó que el individuo utilizaba vestimentas femeninas para engañar y citar a sus víctimas tras establecer contacto en redes sociales. Hasta el momento, se contabilizan más de 30 niñas afectadas por este esquema de manipulación y contacto con fines sexuales.

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