El desgarrador grito de un menor de 12 años al hallar el cuerpo de su madre bajo tierra

En horas de la tarde, un menor de apenas 12 años, impulsado por la incertidumbre sobre el paradero de su madre, decidió remover la tierra del jardín familiar. Acompañado por un vecino que le facilitó las herramientas, el niño inició una excavación improvisada en la propiedad ubicada en Buenos Aires, Argentina. La sospecha de que algo oscuro ocultaba el suelo se materializó cuando, tras retirar unos trozos de tela, surgió el resto de una extremidad humana.

Una escena de dolor inexplicable

La identificación inmediata de los restos desató una crisis de nervios y el grito desgarrador del pequeño, quien huyó del sitio buscando refugio en la casa de su abuela. Desde esa vivienda se alertó a las fuerzas de seguridad, dando inicio a un despliegue policial de gran escala en la zona.

Efectivos del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica trabajaron durante horas para extraer el cadáver de la fosa oculta. Una vez completada la penosa tarea, el cuerpo fue derivado a la morgue de Lomas de Zamora para los estudios forenses de rigor.

Sospechas y una búsqueda intensa

En el registro de la vivienda, los investigadores hallaron documentación clave perteneciente a Brian Leandro Lesta, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. El hombre ha estado desaparecido de su entorno habitual desde hace quince días, lo que activó una orden de captura inmediata.

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