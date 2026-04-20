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Mañana inicia nuevamente un paro de 72 horas en el sector salud de Santa Cruz

Tras un ampliado de emergencia, los trabajadores determinaron paralizar actividades ante la falta de respuestas de la Alcaldía y Gobernación.

Ximena Rodriguez

20/04/2026 19:03

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El sector salud de la capital cruceña anuncia un nuevo paro departamental de 72 horas que afectará la atención médica desde mañana. Según indican, esta medida surge como respuesta directa al incumplimiento financiero de la Alcaldía y la Gobernación, instituciones que aún les adeudan los salarios correspondientes a los meses de febrero y marzo.

Impacto en la atención ciudadana

La suspensión de actividades se aplicará en la consulta externa de los tres niveles de atención, abarcando tanto a la capital como a las provincias cruceñas.

Según la representante del sector, Esther Ortuste, la decisión es irreversible: “Ante el incumplimiento de las autoridades que hasta la fecha no han cancelado tanto el sueldo de febrero y marzo (Alcaldía) como marzo (Gobernación), se ha determinado, en un ampliado, que ingresemos en un paro de 72 horas”.

Además, indicó que el conflicto laboral pone en evidencia la vulnerabilidad de aproximadamente 7.000 funcionarios que sostienen el sistema sanitario departamental y que hoy se encuentran sin sustento.

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