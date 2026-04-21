TEMAS DE HOY:
Robo lavadoras Oruro Caso Marset

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Milagro en Beni! Aeronave sufre percance en Santa Ana de Yacuma; sus ocupantes estarían ilesos

Extraoficialmente se conoce que el capitán y sus dos acompañantes lograron salir caminando de la estructura tras un aterrizaje forzoso en un terreno de difícil acceso.

Ximena Rodriguez

21/04/2026 17:45

La aeronave siniestrada se encuentra en una zona pantanosa.
Beni

Escuchar esta nota

Una aeronave Cessna 207 con matrícula CP-1935 protagonizó un incidente aéreo mientras cumplía la ruta comercial entre Santa Ana del Yacuma y la ciudad de Trinidad en Beni. Pese a la magnitud del impacto, informes preliminares confirman que el capitán Luis Rosales y los pasajeros Francisco Rosales y Kelly Oyola resultaron ilesos.

Mediante videos que circulan en redes sociales, se logró el avistamiento de la unidad siniestrada, identificando sus restos en una región pantanosa de difícil acceso terrestre. Actualmente, se busca evacuar a los sobrevivientes, quienes se encuentran aparentemente fuera de peligro inminente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD