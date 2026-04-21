¡Milagro en Beni! Aeronave sufre percance en Santa Ana de Yacuma; sus ocupantes estarían ilesos

Una aeronave Cessna 207 con matrícula CP-1935 protagonizó un incidente aéreo mientras cumplía la ruta comercial entre Santa Ana del Yacuma y la ciudad de Trinidad en Beni. Pese a la magnitud del impacto, informes preliminares confirman que el capitán Luis Rosales y los pasajeros Francisco Rosales y Kelly Oyola resultaron ilesos.

Mediante videos que circulan en redes sociales, se logró el avistamiento de la unidad siniestrada, identificando sus restos en una región pantanosa de difícil acceso terrestre. Actualmente, se busca evacuar a los sobrevivientes, quienes se encuentran aparentemente fuera de peligro inminente.

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