Caso Mutualista: Fiscalía revela hallazgos de nuevos antecedentes y pide reabrir la investigación

El Ministerio Público ha confirmado la detección de elementos probatorios inéditos que redefinen el curso de las indagaciones sobre el Mercado Mutualista. Estos hallazgos permiten establecer una nueva línea de análisis sobre los hechos acontecidos, fortaleciendo el expediente que maneja la comisión de fiscales a cargo.

En virtud de estos avances, la autoridad fiscal procederá a emitir las citaciones correspondientes para que los actores involucrados presten su declaración informativa en los próximos días. Entre los nombres destacados en la lista de convocados figura el alcalde Jhonny Fernández, cuya comparecencia resulta clave para esclarecer las responsabilidades institucionales en el caso.

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