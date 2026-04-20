Montenegro asegura que Jhonny Fernández debe cumplir el fallo antes de dejar la Alcaldía

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, reiteró que el alcalde Jhonny Fernández debe dar cumplimiento a la sentencia constitucional vinculada al caso Mutualista, al señalar que los plazos establecidos ya se han cumplido.

Montenegro explicó que el municipio acatará el fallo, siempre y cuando la familia que exige su cumplimiento también cumpla con ciertos requisitos establecidos en el proceso.

“Antes de que concluya la gestión, el alcalde tiene que dar cumplimiento, porque más allá de que termine su mandato, su responsabilidad continúa, ya que mantiene medidas cautelares por este incumplimiento”, sostuvo.

Asimismo, destacó la posición asumida por la comisión especial de justicia y otras instituciones en torno al caso; sin embargo, lamentó que hasta la fecha no exista un pronunciamiento oficial sobre la situación del fallo.

“No hay una respuesta que establezca que el alcalde ya no está sujeto a medidas sustitutivas por este caso de incumplimiento. En consecuencia, la Alcaldía va a cumplir la sentencia, esperando que a futuro se tomen acciones que permitan revertir estas determinaciones”, agregó.

De acuerdo con el informe de la comisión especial de justicia, se habría identificado un posible prevaricato en la sentencia constitucional, la cual lleva la firma de dos magistrados autoprorrogados.

“El momento en que quede sin efecto el fallo, todo lo que ha emanado del mismo también quedará sin validez”, concluyó Montenegro.

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