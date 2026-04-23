Terrazas denuncia cambio de propietario en registro tributario del Mutualista y apunta al alcalde

El conflicto por los terrenos del mercado Mutualista suma un nuevo capítulo tras el pronunciamiento de la concejal Lola Terrazas, quien denunció un presunto cambio en los registros tributarios del inmueble, que anteriormente figuraba a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

En entrevista, la autoridad expresó su preocupación por la situación y cuestionó directamente al alcalde Johnny Fernández, a quien acusó de no haber actuado con transparencia en este caso.

“Mientras el alcalde sigue a cargo de la administración de la ciudad, todos estamos en riesgo. Nunca ha dicho la verdad sobre el caso Mutualista”, afirmó Terrazas.

Según explicó, tras verificar los datos se evidenció que el inmueble ahora figura a nombre de Miguel Crapuzzi, una persona que —según la concejal— nunca habría presentado documentación respaldatoria como pagos de impuestos, planos de uso de suelo o certificación catastral.

Terrazas sostuvo que este cambio se habría producido de manera paralela al anuncio de una “pausa administrativa” por parte del alcalde, lo que —a su juicio— genera mayores dudas sobre el manejo del caso.

“Mientras decía que iba a defender el mercado y no entregar documentos, ya se habría modificado el registro del propietario”, cuestionó.

La concejal también alertó que este tipo de registro podría ser utilizado como base para consolidar derechos propietarios en instancias como Derechos Reales, facilitando que terceros avancen en la legalización del terreno.

“Es un logro grandísimo para ellos, porque ahora pueden pagar impuestos y alegar derecho propietario”, advirtió.

Asimismo, no descartó que existan más autoridades involucradas en el proceso, señalando que “todas las personas que movieron una hoja” en este caso tendrían algún grado de responsabilidad.

En cuanto a las acciones a seguir, Terrazas indicó que impulsará, junto a otros concejales, la aprobación de una ley de regularización y consolidación de los terrenos del mercado Mutualista, además de exigir una investigación a fondo por parte del Ministerio Público.

Finalmente, cuestionó la actuación de algunos concejales, a quienes acusó de haber archivado durante años recursos vinculados a este conflicto.

“Hay documentos desde 2023 que no fueron tratados. Esto demuestra que no se le dio la urgencia que el caso requería”, concluyó.

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