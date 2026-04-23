¿Se esperan lluvias hoy? Así estará el clima en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 23 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de tormentas eléctricas y una baja probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, con temperaturas que estarán entre 6°C y 18°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 21°C durante la jornada.

Potosí presentará una jornada con tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 19°C con baja probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada lluviosa en regiones específicas, acompañada de tormentas eléctricas.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas en el día y temperaturas entre 12°C y 24°C.

Sucre tendrá una jornada lluviosa, alcanzando valores entre 11°C y 17°C.

Tarija tendrá un día nuboso, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 15°C a los 23°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 21°C y 29°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 22°C y una máxima de 32°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 23°C y 31°C con baja probabilidad de lluvias.

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