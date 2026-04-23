Ministra de Educación convoca a diálogo para resolver demandas del magisterio

El Gobierno convocó a una reunión con los dirigentes del magisterio urbano y federaciones del país para este jueves a las 11:00, con el objetivo de avanzar en la atención de sus principales demandas y encauzar el conflicto mediante el diálogo.

La ministra de Educación, Beatriz García, aseguró que el encuentro será un espacio para continuar las negociaciones y reiteró que la vía del diálogo sigue abierta. “Las puertas siempre han estado abiertas para el diálogo”, afirmó.

Entre los principales pedidos del magisterio se encuentran la creación de nuevos ítems y el incremento salarial. En ese marco, la autoridad destacó que ya existe un compromiso para la creación de 4.000 ítems, lo que representa el doble de lo inicialmente solicitado por el sector.

Sin embargo, sobre el incremento salarial, García aclaró que su definición dependerá de la situación económica del país. “No es una decisión que pueda tomarse de manera aislada, sino en función del contexto financiero”, sostuvo.

La ministra también señaló que el conflicto se ve agravado por una división interna en el magisterio rural, lo que dificulta la representación del sector en las negociaciones.

Según explicó, uno de los grupos mantiene observaciones relacionadas con la rendición de cuentas de Bs 14 millones, lo que impide que sea reconocido formalmente como dirigencia válida. Esta situación, indicó, añade complejidad al proceso de diálogo.

Pese a las tensiones y movilizaciones registradas en los últimos días, el Gobierno insiste en que el diálogo es la principal herramienta para alcanzar acuerdos.

La reunión prevista para este jueves será clave para definir los próximos pasos en la negociación y evaluar posibles soluciones a las demandas del sector educativo, en un contexto marcado por la presión de las protestas y la expectativa de resultados concretos.

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