Protesta de maestros termina en gasificación y denuncias de agresión contra periodistas

Una jornada de tensión se vivió en inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, donde maestros protagonizaron una movilización que fue dispersada por la Policía con el uso de agentes químicos.

Los manifestantes, que intentaban ingresar al centro político del país, utilizaron petardos durante la protesta, lo que derivó en la intervención policial. La gasificación se registró en calles cercanas, como la intersección de la calle Potosí y Socabaya, donde se evidenció la presencia de restos de agentes químicos y explosivos artesanales.

Dirigentes de la Confederación Nacional de Maestros señalaron que sus demandas no han sido atendidas por el Gobierno ni por la Central Obrera Boliviana, principalmente en lo referido a incremento salarial y mejoras laborales.

“No hay presupuesto para cubrir la demanda, no hay una respuesta favorable al aumento salarial”, afirmó una representante del sector, quien además indicó que los maestros perciben salarios por hora trabajada y no cuentan con beneficios como el bono de antigüedad.

Asimismo, aseguraron que mantendrán la vía del diálogo, aunque no descartan continuar con las medidas de presión iniciadas desde el pasado 15 de enero.

Durante los hechos, periodistas que realizaban la cobertura denunciaron haber sido empujados y obligados a retirarse por efectivos policiales, lo que calificaron como un atentado contra el trabajo de la prensa.

“La Policía interrumpió la cobertura y obligó al retiro inmediato de los periodistas”, relataron testigos, quienes también señalaron el uso excesivo de la fuerza.

Tras la intervención, los manifestantes fueron dispersados, aunque se reportó que grupos de maestros se replegaron y se reagruparon en sectores como la avenida Mariscal Santa Cruz, desde donde evaluaban retomar la movilización.

En tanto, la Policía estableció un perímetro de seguridad de al menos una cuadra alrededor de la plaza Murillo, restringiendo el acceso tanto a manifestantes como a la población en general.

Horas después, el tráfico vehicular comenzó a normalizarse en la zona, aunque persistía el resguardo policial ante posibles nuevos intentos de ingreso por parte de los movilizados.

El conflicto se desarrolla en el marco de una serie de protestas del sector educativo, que exige atención a sus demandas estructurales en torno al incremento salarial, en medio de un clima creciente de tensión en la sede de gobierno.

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