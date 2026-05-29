Conozca a don Víctor, el maquinista que conducirá el regreso del Expreso Oriental tras seis años

Después de seis años de silencio sobre los rieles, el Expreso Oriental volverá a partir desde Santa Cruz rumbo a Puerto Quijarro. Y al frente de la locomotora estará don Víctor Morales, de 47 años, un maquinista que llegó desde Tupiza persiguiendo oportunidades y que hoy tiene la responsabilidad de conducir el viaje que marca el regreso de uno de los servicios ferroviarios más emblemáticos del oriente boliviano.

Hace años dejó el sur del país para instalarse en Santa Cruz y estudiar mecánica automotriz en el Tecnológico Santa Cruz. Ese camino lo llevó a Ferroviaria Oriental (FO), donde comenzó desde abajo como ayudante de maquinista. Fueron 12 años de aprendizaje antes de asumir el mando de una locomotora.

Hoy acumula 24 años de trabajo en la empresa y será el encargado de conducir la locomotora U10, que impulsará el retorno del Expreso Oriental en su recorrido entre Santa Cruz y Puerto Quijarro.

“Llevo 24 años en la empresa y para ser maquinista tuve que pasar por diferentes etapas de formación. Tuve casi 12 años de auxiliar, era el que iba al lado del maquinista. Ahora llevo casi ocho años como maquinista”, relató don Víctor.

El tren estará compuesto por un coche de carga, dos coches clase pullman, un coche clase económica y un furgón de equipaje, atravesando poblaciones históricas de la Chiquitania y el Pantanal boliviano como Cotoca, Pailas, Pailón, Tres Cruces, Pozo del Tigre, San José de Chiquitos, Roboré y Aguas Calientes, hasta llegar a Puerto Quijarro.

“Normalmente desde Santa Cruz hasta San José son unas siete horas de viaje, con sus respectivas paradas de un minuto en cada estación intermedia. Hasta Quijarro son 16 horas y media de viaje”, cuenta don Víctor mientras repasa el itinerario que volverá a unir a decenas de comunidades después de seis años.

El trayecto requerirá el trabajo de tres maquinistas debido a la duración del recorrido. El primer relevo será en San José de Chiquitos; luego, otro conductor tomará el mando hasta Roboré, donde finalmente un tercer maquinista completará el viaje hasta Puerto Quijarro.

“Para este itinerario tenemos un plan de viaje de 45 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida para este trayecto, respetando normas y señalización. El tramo está conservado hasta Puerto Quijarro”, explicó Morales.

Pero más allá de los tiempos y la operación técnica, don Víctor sabe que este viaje tiene un significado especial. El sonido del tren volverá a recorrer pueblos que durante años dejaron de ver pasar los vagones. Y será él quien, desde la cabina de mando, vuelva a poner en movimiento una historia que parecía detenida.

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