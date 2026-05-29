Bloqueos cercan Pocona y dejan más de 100 mil pollos muertos en granjas avícolas

La crisis por los bloqueos golpea con fuerza al municipio de Pocona, en Cochabamba. Productores avícolas se declararon en estado de desesperación tras denunciar la muerte de más de 100 mil pollos en distintas granjas debido a la falta de alimento balanceado, medicamentos veterinarios, gas licuado y combustible necesarios para mantener la producción.

El presidente de la Federación Avícola de Pocona, Wilson Mazala, informó que la situación se agrava día a día y advirtió que actualmente existen más de 300 mil aves listas para salir al matadero, pero no pueden ser trasladadas debido al cierre total de rutas hacia Cochabamba.

“Ya pasamos de estado de emergencia a estado de desesperación. Estamos viendo morir nuestros pollos día a día”, expresó el representante al señalar que el municipio cumple 13 días sin ingreso ni salida, aislado por los bloqueos tanto en la vía troncal como en caminos alternos.

Según los productores, Pocona reúne a 450 familias dedicadas a la crianza de pollo, muchas de ellas pequeñas productoras que no cuentan con recursos para almacenar alimento o abastecerse por largos periodos. La falta de acceso ha provocado pérdidas económicas crecientes y amenaza con dejar sin sustento a decenas de familias.

Además del alimento balanceado, los avicultores denuncian que no pueden ingresar vacunas, medicamentos veterinarios ni garrafas de GLP, esenciales para la calefacción y cuidado sanitario de las aves. Advirtieron que el riesgo sanitario aumenta porque los pollos requieren vacunación en determinadas etapas de crecimiento y actualmente no pueden recibir atención veterinaria.

Mazala aseguró que se intentó dialogar con los sectores movilizados para habilitar al menos un paso temporal para el ingreso de insumos y salida de la producción, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta favorable.

“Estamos enclaustrados como municipio. No podemos sacar ni un pollo a Cochabamba. Todos los caminos están cerrados. Queremos que las autoridades departamentales y nacionales nos ayuden porque estamos desesperados”, manifestó.

Los productores advirtieron que la mortalidad continúa aumentando cada día y temen una pérdida total en varias granjas si no se restablece el libre tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play