Kandire prepara una jornada especial para celebrar a mamá entre naturaleza, deporte y animales

Kandire abrirá sus puertas este domingo con una propuesta especial por el Día de la Madre, para disfrutar de una experiencia diferente que combinará contacto con la naturaleza, actividades recreativas y bienestar físico en un entorno rodeado de animales.

La gerente comercial y de marketing del parque explicó que la iniciativa busca fortalecer los lazos familiares y promover hábitos saludables mediante una actividad diseñada especialmente para madres e hijos.

La jornada incluirá sesiones de pilates, yoga y ejercicios funcionales al aire libre, dirigidas por una entrenadora profesional a partir de las 15:00.

“Queremos hablar del bienestar físico de las mamás, de la importancia de cuidarlas y de que los niños tengan un momento especial de conexión con ellas”, señaló.

Las actividades comenzarán desde las 10:00, horario en el que el parque abrirá sus puertas al público. Los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados, espacios de interacción con más de 200 animales, opciones gastronómicas y una dinámica especial en la que los niños elaborarán un obsequio para sus madres, consistente en una maceta con plantines.

Kandire informó que las madres tendrán una tarifa promocional de ingreso de 35 bolivianos, mientras que la entrada general será de 50 bolivianos. La invitación está abierta para todas las familias que deseen compartir una jornada distinta, combinando recreación, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

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