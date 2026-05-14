Kandire alista feria ambiental por el 'Día de la Familia' con actividades para niños y adultos

Este domingo 17, Kandire abrirá sus puertas para celebrar el Día de la Familia con la realización de su primera feria ambiental, una jornada que combinará recreación, contacto con la naturaleza y educación sobre el cuidado de la fauna y el medioambiente.

Desde la administración del lugar informaron que la actividad busca ofrecer un espacio diferente para compartir en familia, con recorridos guiados, interacción con animales y la participación de fundaciones e instituciones dedicadas a la protección ambiental.

“Vamos a celebrar el Día de la Familia con la primera feria ambiental organizada por Kandire”, señaló Tatiana Tapia, gerente comercial del bioparque, quien destacó que el objetivo principal es que los niños aprendan mientras disfrutan de la experiencia.

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer distintas especies animales, alimentar algunos ejemplares, montar a caballo, ordeñar una búfala, plantar árboles y participar en actividades pensadas para grandes y chicos.

“Queremos que los niños puedan interactuar, pero sobre todo aprender. El fin de esta feria ambiental es totalmente educativo”, remarcó la representante del centro recreativo.

El predio ofrecerá recorridos guiados, contacto con la naturaleza y aprendizaje ambiental.

El evento también contará con la presencia de organizaciones como el Programa de Félidos de Bolivia, la Fundación Jukumari y otras entidades vinculadas al rescate animal, huertos ecológicos y productos naturales.

Uno de los atractivos será la muestra educativa sobre serpientes, a cargo de especialistas, quienes explicarán la importancia de estas especies en el equilibrio ambiental.

“Lo que queremos demostrar es que se puede vivir de una forma equilibrada con nuestra fauna. Queremos que las personas pierdan el miedo y conozcan el verdadero valor de estos animales”, explicó el biólogo del lugar.

La entrada general tendrá un costo de 35 bolivianos para adultos y 20 bolivianos para menores de edad. Los organizadores invitaron a la población a disfrutar de una jornada diferente en contacto con la naturaleza.

Niños y adultos podrán interactuar con animales y participar en actividades educativas.

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