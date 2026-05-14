El futbolista brasileño apareció caracterizado como Naruto Uzumaki en una campaña oficial de Konami, sorprendiendo a los fanáticos del anime, los videojuegos y el fútbol.
14/05/2026 9:16
Escuchar esta nota
Las redes sociales explotaron luego de que se confirmara que Neymar Jr. realmente se transformó en Naruto Uzumaki para una inesperada colaboración entre eFootball y Naruto Shippuden.
Durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes y videos detrás de cámaras donde se observa al futbolista brasileño completamente caracterizado como el icónico ninja de la Aldea de la Hoja, utilizando el clásico traje naranja, la banda ninja y el peinado inspirado en el personaje.
Muchos usuarios creían que las fotografías eran montajes creados con inteligencia artificial o simples ediciones virales, pero finalmente se confirmó que el cosplay fue completamente real y forma parte de una campaña promocional de Konami.
La colaboración une dos mundos gigantes del entretenimiento: el fútbol y el anime, algo que rápidamente provocó furor entre fanáticos de ambas franquicias.
En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al ver a Neymar Jr. convertido prácticamente en “el Séptimo Hokage”, generando memes, comentarios y comparaciones que no tardaron en viralizarse.
El brasileño, conocido además por su pasión por la cultura geek y los videojuegos, ya había mostrado anteriormente su gusto por el anime, aunque esta vez llevó su fanatismo a otro nivel.
Con esta campaña, Konami apuesta por conectar el universo gamer, el anime y el fútbol en una colaboración que muchos calificaron como “el crossover menos esperado, pero más épico del año”.
Mira la programación en Red Uno Play