Las redes sociales explotaron luego de que se confirmara que Neymar Jr. realmente se transformó en Naruto Uzumaki para una inesperada colaboración entre eFootball y Naruto Shippuden.

Durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes y videos detrás de cámaras donde se observa al futbolista brasileño completamente caracterizado como el icónico ninja de la Aldea de la Hoja, utilizando el clásico traje naranja, la banda ninja y el peinado inspirado en el personaje.

Muchos usuarios creían que las fotografías eran montajes creados con inteligencia artificial o simples ediciones virales, pero finalmente se confirmó que el cosplay fue completamente real y forma parte de una campaña promocional de Konami.

La colaboración une dos mundos gigantes del entretenimiento: el fútbol y el anime, algo que rápidamente provocó furor entre fanáticos de ambas franquicias.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al ver a Neymar Jr. convertido prácticamente en “el Séptimo Hokage”, generando memes, comentarios y comparaciones que no tardaron en viralizarse.

El brasileño, conocido además por su pasión por la cultura geek y los videojuegos, ya había mostrado anteriormente su gusto por el anime, aunque esta vez llevó su fanatismo a otro nivel.

Con esta campaña, Konami apuesta por conectar el universo gamer, el anime y el fútbol en una colaboración que muchos calificaron como “el crossover menos esperado, pero más épico del año”.

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