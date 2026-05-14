TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Neymar se convirtió en Naruto! El cosplay que explotó las redes sí era real

El futbolista brasileño apareció caracterizado como Naruto Uzumaki en una campaña oficial de Konami, sorprendiendo a los fanáticos del anime, los videojuegos y el fútbol.

Red Uno de Bolivia

14/05/2026 9:16

No era IA: Neymar sí hizo cosplay de Naruto para Konami. Imagen captura RR.SS.
Brasil

Escuchar esta nota

Las redes sociales explotaron luego de que se confirmara que Neymar Jr. realmente se transformó en Naruto Uzumaki para una inesperada colaboración entre eFootball y Naruto Shippuden.

Durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes y videos detrás de cámaras donde se observa al futbolista brasileño completamente caracterizado como el icónico ninja de la Aldea de la Hoja, utilizando el clásico traje naranja, la banda ninja y el peinado inspirado en el personaje.

Muchos usuarios creían que las fotografías eran montajes creados con inteligencia artificial o simples ediciones virales, pero finalmente se confirmó que el cosplay fue completamente real y forma parte de una campaña promocional de Konami.

La colaboración une dos mundos gigantes del entretenimiento: el fútbol y el anime, algo que rápidamente provocó furor entre fanáticos de ambas franquicias.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al ver a Neymar Jr. convertido prácticamente en “el Séptimo Hokage”, generando memes, comentarios y comparaciones que no tardaron en viralizarse.

El brasileño, conocido además por su pasión por la cultura geek y los videojuegos, ya había mostrado anteriormente su gusto por el anime, aunque esta vez llevó su fanatismo a otro nivel.

Con esta campaña, Konami apuesta por conectar el universo gamer, el anime y el fútbol en una colaboración que muchos calificaron como “el crossover menos esperado, pero más épico del año”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD