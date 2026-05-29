"Ya no tenemos recursos": Isidoro tiene 85 años y necesita ayuda para su tratamiento

A sus 85 años, Isidoro Velásquez enfrenta una delicada situación de salud que mantiene en vilo a su familia. El adulto mayor permanece internado en el Hospital Francés, donde recibe atención médica por múltiples complicaciones, entre ellas quistes en la próstata, el hígado y el riñón, además de neumonía.

Su hija, Maricruz Velásquez, relató que el estado de salud de su padre se ha deteriorado en las últimas semanas y que los gastos médicos han superado por completo la capacidad económica de la familia.

Según explicó, diariamente deben cubrir costos de medicamentos, recetas, análisis clínicos y otros procedimientos indispensables para el tratamiento.

“Ya no tenemos recursos suficientes. Todos los días nos piden medicamentos y exámenes. Estoy desesperada porque veo cómo mi papá se deteriora cada día”, manifestó entre lágrimas.

Maricruz también indicó que debe atender sola a su padre mientras cuida de sus cuatro hijos pequeños, por lo que apeló a la solidaridad de la población para poder continuar con los tratamientos y estudios que aún están pendientes.

Actualmente, varios análisis de emergencia y medicamentos continúan sin poder ser cubiertos debido a la falta de recursos económicos. Ante esta situación, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan garantizar la atención médica que Isidoro necesita.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 628-32391. La familia agradece cualquier aporte económico que contribuya a mejorar las condiciones de salud del adulto mayor y darle una nueva oportunidad de recuperación.

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