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"Me duele verla sufrir": Hijo pide ayuda para cambiar el catéter infectado de su madre

Karina Nieva, de 52 años, permanece internada en el Hospital Japonés debido a una infección en el catéter que utiliza para su tratamiento renal. Su hijo pide ayuda urgente para reunir Bs 6.000 y cubrir medicamentos y cirugía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/05/2026 10:36

Hijo pide ayuda para cambiar el catéter infectado de su madre
Santa Cruz, Bolivia

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Karina Nieva, de 52 años, permanece internada en el Hospital Japonés enfrentando una delicada situación de salud. La mujer padece insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes y anemia, además de una infección en el catéter que tiene colocado cerca del corazón, lo que ha complicado aún más su estado.

Su hijo, Carlos Lara, pidió ayuda urgente a la población cruceña para reunir 6.000 bolivianos que permitan cubrir medicamentos, agujas para hemodiálisis, eritropoyetina y el cambio del catéter infectado.

“Necesitamos la ayuda de todos en Santa Cruz, por favor. Mi mamá es paciente renal y su catéter está infectado. Necesitamos cambiarlo y comprar todos sus medicamentos”, expresó entre lágrimas.

Carlos contó que su madre ya fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece internada en el primer piso del hospital, en la sala 129, cama 44. Aseguró además que es la única persona que está a cargo de su cuidado.

“Ver sufrir a mi madre es el dolor más grande que tengo en mi vida. A las personas que tienen a su mamá sana, cuídenla y ámenla mucho”, manifestó conmovido.

La familia habilitó el número 76634842 para las personas que deseen colaborar con algún aporte económico.

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