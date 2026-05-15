"Me duele verla sufrir": Hijo pide ayuda para cambiar el catéter infectado de su madre

Karina Nieva, de 52 años, permanece internada en el Hospital Japonés enfrentando una delicada situación de salud. La mujer padece insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes y anemia, además de una infección en el catéter que tiene colocado cerca del corazón, lo que ha complicado aún más su estado.

Su hijo, Carlos Lara, pidió ayuda urgente a la población cruceña para reunir 6.000 bolivianos que permitan cubrir medicamentos, agujas para hemodiálisis, eritropoyetina y el cambio del catéter infectado.

“Necesitamos la ayuda de todos en Santa Cruz, por favor. Mi mamá es paciente renal y su catéter está infectado. Necesitamos cambiarlo y comprar todos sus medicamentos”, expresó entre lágrimas.

Carlos contó que su madre ya fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece internada en el primer piso del hospital, en la sala 129, cama 44. Aseguró además que es la única persona que está a cargo de su cuidado.

“Ver sufrir a mi madre es el dolor más grande que tengo en mi vida. A las personas que tienen a su mamá sana, cuídenla y ámenla mucho”, manifestó conmovido.

La familia habilitó el número 76634842 para las personas que deseen colaborar con algún aporte económico.

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