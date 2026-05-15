“Está lleno de fierros”: madre pide ayuda para Joel, el niño atropellado en Vinto

Joel, un adolescente de 13 años, permanece delicado de salud luego de ser atropellado y arrastrado por dos vehículos cuando se dirigía a su unidad educativa en el municipio de Vinto. El accidente ocurrió en el kilómetro 15 de la avenida Blanco Galindo y dejó al menor con múltiples fracturas y graves lesiones.

Su madre, Sonia López, contó entre lágrimas el duro momento que vive su familia y aseguró que aún desconoce cuánto tiempo tomará la recuperación de su hijo.

“No se sabe cuándo se va a recuperar mi hijo. Él estaba de ida a pasar clases, había bajado del trufi y ya estaba entrando a la escuela cuando le hicieron sentir”, relató.

La mujer recordó que recibió una llamada inesperada en la que le pidieron acudir de inmediato al hospital. “Cuando llegué, mi hijo estaba inconsciente. Le hicieron tomografías y luego lo internaron”, explicó.

Según la madre, Joel tiene costillas fracturadas y heridas de gravedad en las manos, la cadera y los pies. El adolescente ya fue sometido a una cirugía, pero todavía necesita más intervenciones quirúrgicas.

“Está lleno de fierros en su cuerpo, en sus caderitas y bracitos. No sé cómo va a recuperar mi hijo”, expresó con preocupación.

Sonia afirmó que afronta sola la situación, ya que el padre del menor permanece retenido por los bloqueos en la zona de Desaguadero, en el departamento de La Paz, intentando regresar para acompañar a la familia.

“Soy madre y padre para mis hijos”, dijo la mujer, quien además tiene otros cuatro hijos, incluidos dos menores que asisten a la misma escuela de Joel.

La madre también pidió justicia y denunció que solo uno de los conductores involucrados colaboró con algunos gastos médicos. “Quiero verlo sano. Uno ayudó con la tomografía, pero el otro ni apareció”, lamentó.

Contacto para colaborar

La familia ahora solicita apoyo solidario con pañales, toallitas húmedas y otros insumos necesarios para la recuperación del adolescente. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 717-17745.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos conductores fueron remitidos al Ministerio Público por el presunto delito de conducción peligrosa. Las cámaras de seguridad muestran que una invasión de carril y la falta de frenado provocaron el impacto que terminó arrollando al estudiante.

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