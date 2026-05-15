Descartan pancreatitis: Tras estudios a Tatiana Marset, revelan este diagnóstico

Tatiana Marset retornó al recinto penitenciario de Palmasola luego de que los estudios médicos descartaran un cuadro de pancreatitis. La privada de libertad fue sometida a laboratorios, ecografía y tomografía, exámenes que determinaron que padece hepatitis A, diagnóstico que no requiere internación hospitalaria.

“El diagnóstico actual de la privada de libertad es hepatitis A, la cual no requiere internación. Es por eso que se ha dispuesto el retorno de la privada de libertad al recinto de Palmasola. Ella recibirá el tratamiento correspondiente, pero bajo las supervisiones del régimen penitenciario”, informó Juan Carlos Corrales, gobernador de Palmasola.

La joven había sido trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios bajo un fuerte resguardo policial y portando un peluche en sus manos, una imagen que llamó la atención en medio del operativo de seguridad desplegado en el centro médico.

Según las autoridades, tras los resultados médicos se descartaron las sospechas iniciales de una pancreatitis, por lo que se determinó que continúe con el tratamiento médico desde el penal.

Tatiana Marset es investigada por la justicia boliviana por los delitos de organización criminal, asociación delictuosa y almacenamiento de armamento pesado, presuntamente vinculados a la estructura criminal liderada por su hermano, Sebastián Marset.

La Fiscalía sostiene que existen indicios de que habría coordinado operativos de seguridad para facilitar el desplazamiento y ocultamiento estratégico del prófugo.

Mira la programación en Red Uno Play