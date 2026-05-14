“Llegó con un peluche”: Esto es lo que se sabe de la salud de Tatiana Marset

La joven Tatiana Marset fue ingresada de emergencia al hospital San Juan de Dios portando un peluche en sus manos, un detalle que contrastó con el rígido operativo de seguridad que la rodeaba. El coronel David Gómez informó que la paciente presentaba un diagnóstico de pancreatitis, razón por la cual se gestionó una orden judicial inmediata para su traslado desde el régimen de aislamiento.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz ratificó que la señorita Marset manifestó un malestar severo que requería atención médica especializada de forma urgente. Tras confirmarse su estado clínico, las autoridades policiales procedieron a escoltarla hasta el centro asistencial para garantizar su estabilidad bajo una vigilancia ininterrumpida.

Graves cargos en su contra

La justicia boliviana investiga a la detenida por delitos de organización criminal, asociación delictuosa y el almacenamiento de armamento pesado vinculado al clan de su hermano, Sebastián Marset. Según la fiscalía, existen sospechas de que ella coordinaba los operativos de seguridad que permitían el desplazamiento y ocultamiento estratégico del líder del grupo delictivo.

Por su parte, la defensa técnica argumenta que la mujer no tiene vínculos probatorios con las actividades ilícitas y que su llegada al país fue poco antes del operativo principal. Los abogados sostienen que las acusaciones de la Fiscalía han sido aplicadas de forma generalizada a todos los arrestados, sin realizar una distinción clara de las responsabilidades individuales.

Un contraste con su presentación previa

Esta reciente imagen de vulnerabilidad en el hospital difiere de su presentación oficial ante los medios, donde su sonrisa desafiante generó una ola de indignación pública. En aquella ocasión, la joven de 22 años fue capturada en una de las residencias que funcionaba como base logística para las operaciones del uruguayo.

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