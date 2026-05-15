Santa Cruz: Policía resguarda la Dirección de Educación ante amenaza de toma

Un contingente policial llegó este viernes hasta las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación (DDE) para resguardar el edificio ante supuestas amenazas de toma por parte del Magisterio Rural de Santa Cruz.

De acuerdo con la información, los maestros rurales convocaron a una movilización para esta jornada y advirtieron con una posible toma pacífica de las oficinas de la DDE.

Pese al anuncio de protestas, la atención en la institución se desarrolla con normalidad, aunque bajo resguardo policial. Los uniformados consultan a cada persona que ingresa sobre el motivo de su presencia y el trámite que realizará.

El pasado lunes, el Magisterio Urbano protagonizó una marcha que derivó en la toma de las instalaciones de la DDE. La medida se radicalizó cuando un grupo de maestros se encadenó exigiendo la creación de 3.000 nuevos ítems para el sector educativo.

Las movilizaciones se producen en un contexto de tensión entre el sector y el Ministerio de Educación, que decidió suspender la mesa de diálogo con los maestros tras los hechos violentos registrados en la ciudad de La Paz contra la infraestructura de esa cartera de Estado.

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