Luciana tiene cinco meses y sigue luchando por su vida tras cuatro cirugías

Luciana Chirico es una pequeña de tan solo cinco meses que se encuentra internada en el Hospital de Niños de Santa Cruz desde el mismo día de su nacimiento, enfrentando una batalla por sobrevivir tras ser diagnosticada con una malformación congénita denominada gastrosquisis.

A pesar de haber sido sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas para intentar corregir el problema y realizarle una ileostomía, su sistema digestivo aún no funciona correctamente.

Anahí, la madre de la bebé, relató el calvario que atraviesa desde el pasado 2 de noviembre, fecha en la que nació su hija.

"Mi niña está aquí desde que nació, ha tenido muchas complicaciones y apenas he tenido la posibilidad de conseguir para comprar todos los medicamentos que me piden", explicó la progenitora.

La situación médica de Luciana es compleja, ya que apesar de las múltiples cirugías su intestino aún no tolera el alimento.

"Necesito comprar un catéter y también comprar los nutrientes para pasarla en vena; los lípidos y los aminoácidos son carísimos. Necesito como unos 800 bolivianos día por medio para poderla alimentar por vena", manifestó su mamá, visiblemente afectada por su situación económica.

La mujer apeló a la solidaridad de la población para costear los medicamentos e insumos que no están disponibles en el hospital.

"Pido de todo corazón a aquellas personas solidarias puedan ayudarme con un granito de arena, porque realmente me da mucha pena ver a mi niña así, sin que se pueda alimentar y que estén pinchándomela cada rato", expresó entre lágrimas.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 690-00-157 o acercarse a la puerta del Hospital de Niños en Santa Cruz.

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