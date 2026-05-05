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Política

“Es momento de acciones”: analista evalúa inicio de gestión en Santa Cruz

Tras la posesión de las nuevas autoridades, el analista William Herrera advierte un escenario con ventajas políticas, pero marcado por desafíos económicos y presión por resultados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/05/2026 9:11

William Herrera, analista
Santa Cruz, Bolivia

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El analista político, William Herrera, evaluó el inicio de la nueva etapa política en el departamento de Santa Cruz, tras la posesión del gobernador Juan Pablo Velasco y el alcalde Manuel Saavedra.

Según su análisis, ambas autoridades comienzan su gestión con condiciones de gobernabilidad favorables, lo que podría facilitar la toma de decisiones.

No obstante, advirtió que el escenario también está marcado por dificultades económicas y una alta expectativa ciudadana.

Herrera señaló que tanto la Gobernación como la Alcaldía enfrentan instituciones debilitadas, por lo que la población espera conocer cómo se iniciará el proceso de recuperación. “Se han encontrado con instituciones quebradas, en bancarrota… deben hacer una reingeniería, una reestructuración total”, afirmó.

El analista consideró positiva la cercanía entre el gobernador Velasco y el alcalde Saavedra, al destacar que la coordinación entre ambas instancias será clave para enfrentar los problemas regionales. “Es importante que haya una sintonía entre ambas autoridades”, sostuvo.

Remarcó que la ciudadanía exige respuestas concretas en el corto plazo. “Es el momento de las acciones, ya no del discurso”.

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