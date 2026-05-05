Inseguridad en Santa Cruz: queman moto de atracadores en la avenida Virgen de Luján

La inseguridad volvió a ser protagonista en la ciudad de Santa Cruz, esta vez en un hecho registrado en la avenida Virgen de Luján, donde dos antisociales que se movilizaban en motocicleta habrían protagonizado el robo de un teléfono celular.

Según testigos, tras cometer el atraco, los sujetos intentaron darse a la fuga en el mismo motorizado, pero fueron interceptados por vecinos de la zona, quienes lograron alcanzarlos a pocos metros del lugar del hecho.

La situación derivó en un acto de justicia por mano propia, donde la motocicleta en la que se trasladaban los presuntos delincuentes fue incendiada por los propios vecinos, en medio de momentos de tensión.

Posteriormente, ambos acusados fueron retenidos y entregados a efectivos policiales, siendo trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aún no brindaron un informe oficial sobre la situación legal de los detenidos ni sobre el avance del caso.

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