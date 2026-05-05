Arriesgó todo: Noelia abrió la gala con una apuesta que dividió al jurado

Arrancó la gala de eliminación en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y la primera participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Noelia Barrientos, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Noelia interpretó una canción elegida por ella misma: “Ave de cristal”, de Los Kjarkas, en una propuesta de género folklórico urbano que apostó por la fusión y la emoción.

La presentación fue bien recibida por el jurado; sin embargo, no estuvo exenta de observaciones, críticas y recomendaciones.

Para Tito Larenti, la interpretación no cumplió del todo con sus expectativas y la calificó como una apuesta arriesgada:

“En una noche difícil, puedes jugar con algo distinto y arriesgarte. A veces acertamos, otras podemos generar un efecto contrario. Siento que le pusiste corazón, pero me hubiese encantado sentirte más cómoda. Fue una reversión arriesgada, aunque me alegra verte firme, de pie y con ganas de continuar”.

Por su parte, Alenir Echeverría esperaba que la participante brillara más desde el inicio:}

“Esperaba que esa voz tan espectacular se luzca en todo aspecto. Este es un himno, pero hubo algo que no me convenció. Tienes una voz versátil, pero esta noche no te luciste como esperaba. No sé si fue el formato, pero no brillaste con todo tu potencial”.

Diego Ríos coincidió en el riesgo de la propuesta, destacando que la interpretación tomó fuerza en el tramo final:

“Fue arriesgada, pero empezó a levantar hacia el final. Me hubiese gustado sentir esa intensidad desde la mitad en adelante”.

Finalmente, Marco Veizaga valoró la propuesta, resaltando el atrevimiento de la artista:

“Quien no arriesga, no gana. Tienes una voz impresionante, pero debes mostrar todo ese poder al público. Me gustaron los contrastes que utilizaste en la canción”.

Tras escuchar las devoluciones, Noelia agradeció al jurado por sus palabras y aseguró que cada presentación es una oportunidad para seguir creciendo en la competencia.

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