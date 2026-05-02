El puntaje secreto lo cambió todo: dos voces femeninas van a eliminación

La tensión se apoderó del escenario en La Gran Batalla – Duelo de Voces tras una gala cargada de emoción, talento y decisiones determinantes. Finalmente, se definió qué participantes deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue la revelación del puntaje secreto de Tito Larenti, cuya votación sorprendió a más de uno y terminó inclinando la balanza para definir a quienes quedaron en riesgo.

Con los resultados sobre la mesa, Mikaela Malky y Noelia Barrientos fueron nominadas tras obtener la puntuación más baja de la jornada: 4.0. Ambas deberán ahora defender su lugar en la competencia en un duelo que promete ser intenso.

Por otro lado, la gala también dejó a los talentos más destacados de la semana. Sarahni Paniagua, con 6.5, y Esteban Garnica, con 6.3, lograron posicionarse como los mejores, consolidando su crecimiento en el escenario.

El próximo lunes, las nominadas volverán a presentarse en una noche decisiva donde todo puede cambiar. La emoción está garantizada en un programa que nadie querrá perderse.

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