Noelia no logra convencer y cae en zona de riesgo en una noche difícil

Para cerrar la gala de presentaciones de este viernes en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Noelia Barrientos, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

La participante subió al escenario con una propuesta ambiciosa: interpretó “Patria y vida”, de Yotuel y Gente de Zona, en una versión que fusionó saya guerrera con hip hop. Sin embargo, pese al riesgo asumido, la presentación no logró convencer al jurado.

Las devoluciones fueron claras y, en algunos casos, contundentes. Diego Ríos reconoció el esfuerzo, pero expresó su preocupación por el ritmo de crecimiento de la participante:

“Es una competencia donde todos están avanzando. Apuesto por vos, pero siento que estás creciendo más lento que los demás. Quiero ver más seguridad, hay varias falencias”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría fue aún más directa en su evaluación:

“La canción sonó rara, no me dijo nada vocalmente y hubo varias desafinaciones. Es un problema que se está repitiendo y aquí no están mostrando lo que hacen fuera del escenario. A mí no me gustó”, afirmó.

En la misma línea, Tito Larenti apuntó a problemas técnicos y de cohesión musical:

“Es momento de avanzar. Desde el inicio no logró sostener la canción y lo que hicieron musicalmente no va de la mano”, indicó.

Finalmente, Marco Veizaga, aunque realizó observaciones, decidió respaldar a la participante:

“La música que eligieron es peligrosa. Esa energía que tienes debe ser controlada, pero aun así apuesto por el equipo y te doy mi voto de confianza”, expresó.

Al finalizar la presentación, se reveló el puntaje promedio de Noelia Barrientos: 4.3, una calificación poco alentadora que la coloca directamente en la zona de riesgo.

Una noche compleja que deja a la participante con la presión de reinventarse si quiere seguir en competencia.

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