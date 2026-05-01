Un boliviano compite por $us 5 millones: Necesita tu voto para poder ganar el reto de los Beast Games

La carrera por llevar la bandera boliviana al evento más ambicioso de YouTube ha entrado en su recta final y decisiva. El joven cruceño Mateo Vargas Cristaldo se consolida como uno de los cuatro preseleccionados que aspiran a participar en la tercera temporada de los "Beast Games".

Este certamen, organizado por el conocido creador de contenido MrBeast, ofrece un premio histórico de 5 millones de dólares para el ganador. Mateo, quien ha dedicado gran parte de su vida al tenis profesional, inició este proceso hace seis meses tras aplicar a una convocatoria global del influencer.

Un proceso de selección riguroso

El camino para llegar a esta fase de preselección no fue sencillo e incluyó entrevistas técnicas en inglés con la producción internacional.

"Yo apliqué diciendo que quiero representar a Bolivia", afirmó el joven tras superar diversas etapas eliminatorias frente a miles de aspirantes.

A diferencia de lo que se podría esperar en este tipo de formatos, Mateo destaca que no es necesario poseer una audiencia masiva para calificar. El deportista busca demostrar que cualquier boliviano, independientemente de si es una figura pública, posee la capacidad de alcanzar estas plataformas de visibilidad mundial.

El llamado a la unidad y el voto final

La elección del representante nacional no depende de jueces, sino exclusivamente del respaldo que la ciudadanía brinde a través de plataformas digitales. Ante este desafío, Mateo ha sido enfático: "Pienso dejar la vida, el corazón y todo lo que pueda en la cancha para que Bolivia quede en lo más alto".

Para participar, los usuarios deben ingresar al portal oficial beastgames.com/vote y seleccionar la imagen de "Mateo VC" en la sección de votación de fans. Es vital recordar que el sistema cerrará hoy, 1 de mayo, exactamente a las 14:00 horas, dejando un margen mínimo para asegurar la presencia del país.

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