Juan Yujra descarta paro del transporte pesado y cuestiona la medida

Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, afirmó que su sector no acatará el paro nacional anunciado por otros sectores del transporte para este martes, debido a que actualmente se desarrolla la cosecha de soya, una de las etapas más importantes para la economía productiva de Santa Cruz de la Sierra.

“El transporte pesado no va a parar porque estamos en etapa de cosecha”, manifestó Yujra, al señalar que frenar operaciones en este momento afectaría directamente al movimiento de carga y al abastecimiento nacional.

El dirigente sostuvo que detener el trabajo en plena campaña agrícola pondría en riesgo la seguridad alimentaria, ya que gran parte de la producción que sale desde Santa Cruz abastece a otros departamentos del país.

“Santa Cruz es el motor del país gracias a la agricultura. Sería un crimen parar o bloquear carreteras a estas alturas”, declaró. Agregó que durante la cosecha se trabaja de manera continua, sin domingos ni feriados, durante aproximadamente 45 a 50 días.

Yujra también criticó a los sectores que convocan a la medida de presión y aseguró que en anteriores crisis por combustible no acompañaron las protestas del transporte pesado.

“Aquí hay que ser claros, esto es político, 100% político”, afirmó, al sostener que algunos dirigentes antes respaldaban al oficialismo y ahora buscan presionar con amenazas de paro.

Respecto al abastecimiento de combustible, señaló que la escasez generó largas filas en surtidores y pérdidas para los transportistas.

Explicó que en días pasados algunos choferes debían esperar entre uno y tres días para cargar diésel, mientras que actualmente la demora bajó a dos o tres horas.

“Ahorita hay diésel, ha bajado la fila, pero el Gobierno tiene que garantizar el abastecimiento normal”, indicó.

Yujra advirtió que paralizar un camión en esta temporada puede representar pérdidas de entre 150 y 200 dólares diarios, debido a que es la época de mayor movimiento para el sector.

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