Transportistas hacen fila en surtidores y expresan su molestia al no poder emitir su voto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó como normal el desarrollo de la primera media jornada de votación en todo el país. Sin embargo, la jornada estuvo marcada también por la persistente escasez de combustibles, situación que llevó a varios choferes a permanecer en filas con sus vehículos a la espera de abastecerse, priorizando el suministro antes que acudir a sufragar, pese a la obligatoriedad del voto.

Por ejemplo, en el séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor se registra una larga fila de camiones de alto tonelaje a la espera de poder cargar diesel

Uno de los conductores que fue entrevistado por la Red Uno lamentó que esta situación le haya impedido poder ejercer su derecho al voto; sin embargo, considera que es primordial abastecerse del combustible para poder trabajar.

“Llevo dos días en la fila, ayer se acabó el diésel, vivo en Montero y no me dio para ir a votar”, indicó el conductor.

Mira la programación en Red Uno Play