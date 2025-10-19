TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Transportistas hacen fila en surtidores y expresan su molestia al no poder emitir su voto

El transporte pesado continúa en los surtidores a la espera de diésel para continuar su jornada

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 16:03

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó como normal el desarrollo de la primera media jornada de votación en todo el país. Sin embargo, la jornada estuvo marcada también por la persistente escasez de combustibles, situación que llevó a varios choferes a permanecer en filas con sus vehículos a la espera de abastecerse, priorizando el suministro antes que acudir a sufragar, pese a la obligatoriedad del voto.

Por ejemplo, en el séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor se registra una larga fila de camiones de alto tonelaje a la espera de poder cargar diesel

Uno de los conductores que fue entrevistado por la Red Uno lamentó que esta situación le haya impedido poder ejercer su derecho al voto; sin embargo, considera que es primordial abastecerse del combustible para poder trabajar.

“Llevo dos días en la fila, ayer se acabó el diésel, vivo en Montero y no me dio para ir a votar”, indicó el conductor.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD