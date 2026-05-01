La gente se abastece para el feriado largo: ¿Cuál es el precio de la pollerita?

La noche de este jueves, decenas de personas acudieron al Mercado Nueva Ramada, ubicado en la zona del sexto anillo, para abastecerse de carne y otros productos antes del feriado largo por el Día del Trabajador.

El movimiento comercial se concentró principalmente en los puestos de carne, donde los compradores buscaban productos para preparar churrascos y parrilladas en familia.

Una comerciante informó que para esta jornada ofrecerán cortes como pollera, cuadril y menudencia de res. Además, indicó que la pollera se comercializará a Bs 48.

Varios clientes señalaron que aprovecharán el feriado para compartir con sus familias, mientras otros compraban chorizos y carne para reuniones sociales.

Por su parte, vendedoras del sector explicaron que la alta demanda generada por la festividad mantiene los precios estables e incluso con leves incrementos en algunos productos.

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