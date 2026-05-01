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La gente se abastece para el feriado largo: ¿Cuál es el precio de la pollerita?

La población acudió al mercado Nueva Ramada para abastecerse antes del feriado largo y poder preparar el tradicional churrasco por el día del trabajo. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/04/2026 20:45

Mercados llenos por el Día del Trabajador: ¿subió o bajó la pollerita?
Santa Cruz, Bolivia

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La noche de este jueves, decenas de personas acudieron al Mercado Nueva Ramada, ubicado en la zona del sexto anillo, para abastecerse de carne y otros productos antes del feriado largo por el Día del Trabajador.

El movimiento comercial se concentró principalmente en los puestos de carne, donde los compradores buscaban productos para preparar churrascos y parrilladas en familia.

Una comerciante informó que para esta jornada ofrecerán cortes como pollera, cuadril y menudencia de res. Además, indicó que la pollera se comercializará a Bs 48.

Varios clientes señalaron que aprovecharán el feriado para compartir con sus familias, mientras otros compraban chorizos y carne para reuniones sociales.

Por su parte, vendedoras del sector explicaron que la alta demanda generada por la festividad mantiene los precios estables e incluso con leves incrementos en algunos productos.

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