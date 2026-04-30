Maestros llegan a la ciudad de El Alto tras tres días de marcha

La Confederación de Maestros de Bolivia completó una jornada de movilizaciones y marchas, y ahora se encuentran albergados en El Alto, donde pasarán la noche antes de asistir al Cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para definir nuevas acciones.

Después de un largo recorrido desde Calamarca, los miembros de la Confederación de Maestros llegaron a la zona Rosas Pampa en El Alto, donde se albergarán durante la noche. Los maestros atravesaron la zona de Senkata. Sin embargo, el mal tiempo, con fuertes lluvias y granizo, dificultó el acceso al área, aunque los marchistas persistieron en su caminata y llegaron a su destino.

Albergue en unidad educativa



Los maestros fueron recibidos y se instalaron en una unidad educativa de la zona, donde se preparan para la siguiente jornada. Mañana se organizarán para asistir al Cabildo de la Central Obrera Boliviana, donde se definirán las siguientes medidas de presión.

Expectativas para el Cabildo de la COB

La reunión de mañana será crucial para los maestros, que exigen atención a su pliego petitorio, especialmente en lo que respecta al incremento salarial y la asignación de más ítems para el sector educativo.

La Central Obrera Boliviana (COB) tiene programado definir el futuro de las demandas del sector educativo y de los trabajadores. Nuevas movilizaciones podrían ser convocadas. Los maestros esperan que sus peticiones sean atendidas de manera pronta, ya que el malestar en el sector es creciente debido a la falta de respuestas claras del gobierno.

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