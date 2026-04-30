Aguirre advierte datos “alarmantes” en proceso de transición en la Gobernación

La vicegobernadora electa, Paola Aguirre, tras participar en la última reunión de las comisiones de transición saliente y entrante en la Gobernación de Santa Cruz, informó que durante este proceso se identificaron una serie de observaciones e irregularidades.

Explicó que, si bien la comisión saliente entregó información, en varios casos esta fue genérica y no específica. En ese marco, remarcó que el equipo entrante requiere datos esenciales para asumir la gestión con un diagnóstico integral sobre las condiciones reales de la institución.

“De las conclusiones más importantes, existe una deuda flotante de más de 100 millones de bolivianos y un déficit aproximado del 30% en relación a las competencias que debe asumir la Gobernación”, señaló.

Aguirre también indicó que solo el 30% de los programas esenciales para la ciudadanía se encuentran operativos, entre ellos el programa de prevención de incendios, lo que calificó como una situación preocupante.

“Son datos alarmantes que daremos a conocer a la ciudadanía en nuestro informe de conclusión del proceso de transición”, afirmó.

Por otra parte, se prevé que esta tarde la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD) realice su última sesión, en la que se conformará una directiva transitoria encargada de llevar adelante la elección de la nueva directiva para la gestión 2026-2027. Esta instancia también tomará juramento y posesión del binomio electo encabezado por el gobernador y la vicegobernadora.

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