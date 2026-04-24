Aguirre anuncia el retiro de proyecto de ley que buscaba cambiar la directiva de la ALD

La asambleísta y vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, informó que la bancada de pueblos indígenas retiró el proyecto de ley que pretendía modificar la Ley Departamental 289, norma que establece la conformación de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

Aguirre exhortó a la directiva de la ALD a pronunciarse de manera inmediata sobre esta decisión, al señalar que, tras el retiro de la iniciativa, ya no existe sustento para continuar con su tratamiento legislativo.

“Sin proyecto de ley ya no hay proceso legislativo. No existe razón para convocar a una nueva sesión para tratar una norma que, como lo ha señalado la presidenta de la bancada indígena, Giliana Etacore, el proyecto de ley ya fue retirado”, afirmó.

La autoridad electa recordó que la Ley Departamental 289 contempla una cláusula que garantiza a los pueblos indígenas el acceso a la Presidencia y a la Secretaría General de la directiva, independientemente de la existencia de bancadas mayoritarias o minoritarias.

“La posibilidad legal de que los pueblos indígenas asuman la Presidencia de la ALD está plenamente vigente. No se requiere ninguna modificación”, aclaró.

El proyecto de ley debía ser tratado en sesión de la ALD; sin embargo, fue cuestionado por la alianza Libre, que advirtió que la iniciativa buscaba modificar el artículo que otorga a la bancada mayoritaria la Presidencia y la Secretaría, para dar paso a una redistribución basada en bloques conformados dentro del pleno.

Desde esa fuerza política señalaron que el intento de modificar la norma en la etapa final de la gestión vulnera los derechos de los asambleístas electos y desconoce los resultados oficiales, así como la voluntad del electorado cruceño.

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