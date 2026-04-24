Ángela Aguilar y Christian Nodal están nuevamente en el ojo del huracán, pero esta vez no por polémicas, sino por unas imágenes que parecen desmentir cualquier crisis en su relación. El pasado 23 de abril, el famoso influencer y amigo cercano de Ángela, Kunno, sorprendió a sus seguidores al compartir un par de fotografías donde se ve a la pareja disfrutando de momentos muy íntimos y afectuosos.

En una de las postales, se observa a los cantantes abrazados bajo la luz del atardecer, acompañada por el tierno mensaje "Mis papis" escrito por Kunno. En la segunda imagen, capturada aparentemente a bordo de un avión privado, se ve a los tres muy sonrientes y divertidos, con el texto "Felices los 3", lo que refuerza el estrecho vínculo que comparten con el creador de contenido, según publica el portal El Gordo y La Flaca.

¿Imágenes recientes o del recuerdo?

A pesar del entusiasmo de los fanáticos, ha surgido la duda sobre la actualidad de estas fotos. Algunos observadores detallistas notaron que el estilo de cabello de Nodal y del propio Kunno en la imagen del avión difiere un poco de sus apariciones más recientes, lo que ha generado especulaciones sobre si se trata de contenido nuevo o de recuerdos guardados.

Jomari Goyso confirma: "Están felices"

A estas imágenes se suman las declaraciones del presentador Jomari Goyso, quien el 20 de abril aseguró haber tenido contacto directo con la pareja. "Hablé con ellos el fin de semana, están en su casa felices", afirmó Goyso en el programa Despierta América, buscando calmar las aguas tras la polémica que generó el parecido de la modelo en el nuevo video de Nodal, "Un Vals", con su expareja Cazzu.

Entre fotos de amigos y confirmaciones de su círculo cercano, todo indica que la relación entre Ángela y Nodal sigue marchando viento en popa, ajena a los constantes rumores del mundo del espectáculo.

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