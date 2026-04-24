Quiso acompañar el parto de su esposa, pero la emoción lo superó y terminó desmayado | VIDEO

Un insólito y divertido episodio ocurrió el pasado lunes en el sur del estado brasileño de Santa Catarina, donde un hombre terminó “robándose” el protagonismo durante el parto de su esposa.

El padre había solicitado estar presente en la sala de partos para acompañar y brindar apoyo emocional a su pareja en el momento del nacimiento. Sin embargo, la intensidad de la situación y la emoción del instante lo superaron por completo.

Pocos minutos después de iniciarse el procedimiento, el hombre se desmayó dentro de la sala, generando sorpresa entre el personal médico, que tuvo que acudir rápidamente a socorrerlo.

La situación provocó incluso risas entre algunas enfermeras, mientras el equipo continuaba atendiendo simultáneamente a la madre y al inesperado “paciente secundario”.

El momento fue registrado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con humor ante la peculiar escena.

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