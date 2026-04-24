TEMAS DE HOY:
FELCC allanamiento ypfb Herido con arma blanca

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Quiso acompañar el parto de su esposa, pero la emoción lo superó y terminó desmayado | VIDEO

El curioso momento ocurrió en Brasil y rápidamente se volvió viral, mostrando la inesperada reacción de un padre durante el nacimiento de su hijo.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 12:40

Padre se desmaya durante el parto y el video se hace viral. Imagen captura.
Mundo

Escuchar esta nota

Un insólito y divertido episodio ocurrió el pasado lunes en el sur del estado brasileño de Santa Catarina, donde un hombre terminó “robándose” el protagonismo durante el parto de su esposa.

El padre había solicitado estar presente en la sala de partos para acompañar y brindar apoyo emocional a su pareja en el momento del nacimiento. Sin embargo, la intensidad de la situación y la emoción del instante lo superaron por completo.

Pocos minutos después de iniciarse el procedimiento, el hombre se desmayó dentro de la sala, generando sorpresa entre el personal médico, que tuvo que acudir rápidamente a socorrerlo.

La situación provocó incluso risas entre algunas enfermeras, mientras el equipo continuaba atendiendo simultáneamente a la madre y al inesperado “paciente secundario”.

El momento fue registrado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con humor ante la peculiar escena.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD