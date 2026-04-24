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Impactante video: camioneta aplasta un Lamborghini en un estacionamiento

El accidente ocurrió en Florida, Estados Unidos. El lujoso vehículo terminó severamente afectado luego de ser arrollado por una camioneta de gran tamaño.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 11:10

Error costoso: camioneta no ve un Lamborghini y lo aplasta. Imagen captura.
Mundo

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Un insólito y costoso accidente se registró en Florida, donde una camioneta terminó pasando por encima de un vehículo de lujo en un estacionamiento.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto en que el vehículo de gran tamaño avanza sin percatarse de la presencia de un Lamborghini negro estacionado.

El momento del impacto

Según el testimonio del propietario del automóvil afectado, la camioneta solo se detuvo cuando su eje delantero quedó elevado, tras haber pasado completamente sobre el deportivo.

El hecho habría ocurrido debido al punto ciego generado por la altura del vehículo pesado, lo que impidió que la conductora detectara el auto de lujo en su trayectoria.

El Lamborghini sufrió daños considerables, mientras el video del incidente se difundió rápidamente en plataformas digitales, generando debate sobre la visibilidad en vehículos de gran tamaño y la seguridad en estacionamientos.

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