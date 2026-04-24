Marco Rubio: “Los jugadores iraníes son bienvenidos al Mundial 2026”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la posible participación de Irán en el Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Rubio fue claro al señalar que los atletas iraníes no enfrentan restricciones para ingresar al país, pero advirtió que sí existirán controles estrictos sobre otras personas que formen parte de las delegaciones.

Advertencia sobre el IRGC

El funcionario enfatizó que no se permitirá el ingreso de individuos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, especialmente si intentan ingresar bajo otras funciones.

“El problema no son los atletas, sino algunas de las personas que quieren traer con ellos”, afirmó.

Además, fue enfático al señalar que cualquier intento de ingreso irregular será bloqueado:

“No pueden traer miembros del IRGC haciéndose pasar por periodistas o entrenadores”.

Participación en manos de Irán

Rubio aseguró que, hasta el momento, Estados Unidos no ha impedido la participación del equipo iraní, y que cualquier decisión de no asistir dependería exclusivamente de Irán.

“Si deciden no venir, es porque ellos mismos lo decidieron”, sostuvo.

Escenario alternativo

En medio del análisis, el secretario mencionó de forma hipotética que selecciones como Italia podrían ocupar un lugar en caso de una eventual ausencia, aunque aclaró que no existe ninguna medida oficial en ese sentido.

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