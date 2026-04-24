“Hilos de amor”: el macramé que cambia la vida de más de 300 mujeres en Santa Cruz

Entre nudos, hilos y paciencia, más de 300 mujeres en comunidades de Santa Cruz han comenzado a tejer algo más que artesanías: están construyendo nuevas oportunidades de vida.

El proyecto “Hilos de Amor”, impulsado por el Rotary Club Bicentenario, ha convertido el macramé en una herramienta de transformación social, llevando capacitación y esperanza a mujeres que buscan salir adelante.

“Nuestro propósito como Rotary Club es servir. Hoy presentamos un proyecto que tiene una causa social”, expresó su presidenta, Adanyelina Sanguino, al destacar el impacto de esta iniciativa.

Un refugio entre hilos

Para muchas participantes, el macramé se ha convertido en algo más que una técnica artesanal. Es un refugio emocional y una puerta hacia la independencia económica.

“Son más de 300 mujeres que hallaron su refugio en el macramé”, relató Sanguino.

Con cariño, se autodenominan “las arañitas del macramé”, un símbolo de creatividad, resiliencia y trabajo colectivo.

El proyecto no solo enseña a tejer, sino también a creer en el talento propio. “Sacamos nuestros talentos para colaborar y ayudar… visitamos comunidades y enseñamos este arte para la sostenibilidad económica de las mujeres”, añadió.

De lo local a lo internacional

Lo que comenzó como una iniciativa comunitaria hoy trasciende fronteras. Las creaciones lograron exhibirse en la Fexpocruz, donde captaron la atención de una diseñadora.

“Se enamoró de nuestras prendas y hemos podido llegar a Estados Unidos”, contó la presidenta, con emoción.

Tiempo, talento y compromiso

Detrás de cada pieza hay horas de dedicación voluntaria. La vicepresidenta del club, Viviana Ripalda, resaltó el compromiso humano que sostiene el proyecto.

“Damos nuestro tiempo para ir a las comunidades, aprendemos desde cero y luego enseñamos”, explicó.

El equipo está conformado por profesionales de distintas áreas que aportan su conocimiento y vocación de servicio para multiplicar el impacto.

“Nos hemos unido para dar nuestro tiempo y talento a las mujeres que más lo necesitan”, añadió.

Más que un proyecto, una oportunidad

El verdadero éxito no se mide solo en productos vendidos, sino en historias transformadas.

“La mayor satisfacción es que las mujeres logren sus objetivos”, concluyó Sanguino.

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