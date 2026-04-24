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Economía

Comienza la devolución de harina e insumos a panificadores en Bolivia

El proceso beneficiará a más de 1.800 productores en cinco departamentos. También se contempla la restitución de Bs 8 millones en efectivo.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 9:31

EMAPA inicia devolución de harina a panificadores: así será el proceso. Foto EMAPA.
Bolivia

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La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) inició este miércoles el proceso de devolución de harina e insumos a panificadores, en cumplimiento del acuerdo suscrito con la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia.

La medida forma parte de la solución a un conflicto arrastrado desde la gestión pasada y comenzó en puntos habilitados en Socoin, Viacha y Toropalca (Zona Franca), donde los beneficiarios acudieron de manera ordenada.

¿Qué incluye la devolución?

El operativo contempla:

  • 74.000 quintales de harina de trigo

  • Insumos como manteca, azúcar y levadura

  • Bs 8 millones en efectivo como parte del acuerdo

En total, se beneficiará a 1.884 panificadores de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí.

Cómo se realiza el proceso

El gerente general de Emapa, Sergio Siles, informó que el operativo se desarrolla con personal desplegado, controles logísticos y atención continua para garantizar transparencia.

Además, el proceso se extenderá hasta el 28 de abril, con el objetivo de cumplir con todos los beneficiarios en los plazos establecidos.

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