¡Atención, jubilados y beneficiarios! : ya hay fecha para el pago de pensiones de abril

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que el pago de pensiones correspondiente al mes de abril estará disponible a partir del 2 de mayo en todo el país, con el objetivo de que jubilados y beneficiarios puedan acceder a sus rentas de forma oportuna.

De acuerdo con la entidad, los cobros podrán realizarse en más de 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional, lo que busca facilitar el acceso y evitar concentraciones en puntos específicos de pago.

La Gestora también difundió el cronograma de pagos para el resto de la gestión 2026, con el fin de que los beneficiarios puedan planificar sus cobros en los próximos meses. Según este calendario, el pago correspondiente a mayo se realizará el 1 de junio, el de junio el 1 de julio y el de julio el 1 de agosto.

Asimismo, se estableció que los pagos continuarán de la siguiente manera: agosto se cancelará el 1 de septiembre, septiembre el 1 de octubre, octubre el 3 de noviembre, mientras que noviembre junto al aguinaldo será abonado el 1 de diciembre. Finalmente, el pago de diciembre está programado para el 2 de enero de 2027.

La institución recordó que estos pagos se realizan en cumplimiento del Decreto Supremo N° 0822, que establece que las pensiones deben ser abonadas dentro de los primeros días de cada mes, garantizando así la continuidad del beneficio.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir a los puntos de pago de manera ordenada y tomar previsiones para evitar largas filas, especialmente en los primeros días de cobro.

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